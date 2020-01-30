Buz tutan sulak alanlarda yemleme çalışması

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Erciş Avcılar Derneği tarafından buz tutan sulak alanlara yem bırakıldı.

İlçeye bağlı Çelebibağı ile Gölağzı mahallelerinde bulunan ve soğuk hava nedeniyle buz tutan sulak alanlara buğday, bayat ekmek, marul ve pazar artığı bırakıldı. Van Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Erciş Avcılar Derneği yetkililerinin katıldığı etkinlikte, yem ve pazar artıkları buzla kaplı sulak alanlara serpiştirildi. Orman Mühendisi Maruf Arslan, Erciş bölgesinin hayvan sayısı ve çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir alan olduğunu belirterek, "Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Çelebibağı ve Gölağzı mahallelerindeki sulak alanlara Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir ile birlikte planlama yaparak yaban hayvanlarımız için yem ve pazar artıkları bıraktık. 7 kişilik bir ekiple bu şekilde buzlanma olan yerlerde çalışma yapmaya devam etmekteyiz. Şu ana kadar 5 ton civarında buğday ve bunun yanında bayat ekmek ve pazar artığını bölgemizdeki kuş türlerinin yaşadığı ve yem bulmakta güçlük çektikleri buz tutan sulak alanlara bırakıyoruz" dedi

Erciş Avcılar Derneği Başkanı Sami Demir ise kış şartlarının hüküm sürdüğü Erciş'te kar yağışının az olduğunu, ancak buzlanma olayının fazla olması nedeniyle doğal hayatın korunması için Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek bir program tertiplediklerini söyledi. Demir, "Yaban hayvanlarının korunması anlamında Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yetkilileri ile birlikte alanda yemleme yaptık. Bu aslında hem insanlık için, hem de doğayı korumak için güzel bir olay. Avcılık aslında öldürme eylemi değildir. Aksine korumamız lazım ki, doğayı yaşatabilelim" şeklinde konuştu.

Boran Arda Aslan isimli çocuk da, büyüklerinin bu örnek davranışından çok etkilendiğini söyledi. Büyüklere eşlik ederek onlarla birlikte doğaya yem bıraktığını anlatan Aslan, "Ağabeylerimize, amcalarımıza doğayı korudukları için çok teşekkür ediyorum. Bu davranış ile birlikte bizim geleceğimizi de güçlendiriyorlar. Onları çok seviyor ve çok değer veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA