Buz tutan sulama havuzuna düşen hayvanları itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buz tutan sulama havuzuna düşen aralarında tilki, köpek ve kedinin olduğu 7 hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dağyenice Mahallesi'ne yiyecek bulmak için Ganos Dağları'ndan inen 4 tilki, 2 köpek ve bir kedi, 10 metre derinliğinde buzla kaplı tarımda kullanılan sulama havuzuna düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu düştükleri yerden kurtarılan hayvanlar, Tekirdağ Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA