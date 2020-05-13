Buzağı hırsızlarına operasyon: 2 kişi tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 3 buzağıyı çalan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İlçeye bağlı Akarsu ve Yunusoğlu mahallelerinde hayvan hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Karacailyas Mahallesi'nde olayda kullandıkları araçta yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadesinde daha önce aynı bölgede 4 koyunu çaldıklarını ve sattıklarını itiraf etti. Ele geçirilen 3 buzağı sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA