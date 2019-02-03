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  3. Buzda kayan otomobil takla attı: 3 Yaralı

Buzda kayan otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan-Malatya Karayolu Çat Barajı mevkiinde buzdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Buzda kayan otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan-Malatya Karayolu Çat Barajı mevkiinde buzdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Malatya istikametine giden Ümit Ü., yönetimindeki 02 LF 498 plakalı otomobil Çelikhan ilçesi Çat Barajı mevkiinde buzdan dolayı kayganlaşan yolda takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Ümit Ü., ve otomobilde bulunan Aziz A., ile İzzet B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Buzda kayan otomobil takla attı: 3 Yaralı

Buzda kayan otomobil takla attı: 3 Yaralı

Kaynak: İHA

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