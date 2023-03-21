Buzdolabında kesilmiş limon saklayanlara kötü haber! Hayatınızın hatasını yapıyor olabilirsiniz: Ortaya yeni çıktı

Hangi sebzeler dilimlendikten sonra asla buzdolabında saklanmamalıdır. Limonunuzu kestikten sonra buzdolabına atanlara dikkat! Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

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Buzdolabında kesilmiş limon saklayanlara kötü haber! Hayatınızın hatasını yapıyor olabilirsiniz: Ortaya yeni çıktı

 

Kestiğiniz meyve ve sebzelerin diğer yarısını dondurucuda saklamaya çalışanlar için kötü haber. Buzdolabına konulduğu anda sarhoş zehir etkisi yaratan o sebze ve meyveleri sizler için inceledik. Bu sebzelere dikkat edin, zehirden daha öldürücüdürler. İşte doğradıktan sonra dondurucuya konulmaması gereken o sebzeler.

Dünyadaki en sağlıklı sebze ve meyvelerden biri olmalarına rağmen bazen ölümcül etkileri olabilen bu besinler için uzmanlar 'dikkat' dedi. Uzmanlar, bu dilimlenmiş sebze ve meyvelerin dondurucuya konulmaması konusunda şiddetle uyarıyor. Sizin için toksinlerden daha öldürücü olan bu besinleri sizler için araştırdık...

limon

LİMON

Bir limon ikiye bölündüğünde içindeki asidin hava ile temasından sonra hiçbir değeri yoktur. İçerdiği sıvı anında kurur. Kısa sürede besin değeri düşen limonun dilimlendikten donra yenilmesi de tehlikelidir. Limon kolayca bakteri ve mikroplardan etkilenir.

turp

TURP

Turpları kestikten sonra gelişigüzel yerleştirmeyin. Genellikle gaz basıncına neden olan turp tutulduğu için gaz yapan içeriği daha da artar.

patates

PATATES

Kestikten sonra buzdolabına koymayın ve kestikten sonra yemeyin. Patates en faydalı kök sebze olduğu için sürekli hareket halinde olan mikropları içinde barındırır. Hava ile temas halinde çoğalırlar. Patates yemeden önce dikkatli olun çünkü çok zehirli olabilirler.

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