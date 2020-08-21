Buzdolabını doğru kullanma rehberi

CNN Türk'te yer alan habere göre buzdolabımızı en verimli şekilde kullanma yöntemleri açıklandı. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Buzdolabı kullanımı, buzdolabı sıcaklığını önerilen aralıkta tutmayı, buzdolabında yiyeceklerinizi uygun şekilde düzenlemeyi ve temizlemeyi içerir” diye bu sorunun yanıtını özetliyor. Saygı’nın verdiği bilgiye göre, 5 ile 57°C arasındaki sıcaklık aralığı yiyeceklerimiz için “tehlikeli bölge” kabul ediliyor. Bu sıcaklık aralığında yiyeceklerin üzerindeki bakteriler insanları hasta edebilecekleri kadar büyüyebiliyor. Bu nedenle yiyecekleri güvende tutmak için besinlerin buzdolabında doğru şekilde soğutulması bakteri üremesini yavaşlatıyor. Doğru şekilde soğutulan yiyecekler, gıda zehirlenmelerine neden olan Salmonellave E. coli gibi mikroorganizmaların büyümesini önlüyor." şeklinde konuştu.