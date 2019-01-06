Buzlanmada mahsur kalan araç kurtarıldı
Tekirdağ'da kar etkisini kaybederken yüksek kesimlerden buz ve don olayı etkisini sürdürüyor.
Tekirdağ'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.
Tekirdağ'da kar etkisini kaybederken yüksek kesimlerden buz ve don olayı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Malkara istikametinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracın kar ve don nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT ekibi harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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