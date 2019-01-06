Buzlanmada mahsur kalan araç kurtarıldı

Tekirdağ'da kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı.

Tekirdağ'da kar etkisini kaybederken yüksek kesimlerden buz ve don olayı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Malkara istikametinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracın kar ve don nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine AKUT ekibi harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile araç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: İHA