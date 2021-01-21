Buzlu yolda düşen babanın çocuğunu koruduğu anlar sosyal medyada çok izlendi!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracını otoparka park ettikten sonra gişeye para ödemeye giden baba soğuk havadan kayganlaşan yolda kayarak düştü. Kucağındaki çocuğuna zarar gelmemesi için uğraşan babanın o anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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21 Ocak 2021 Perşembe 11:41
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