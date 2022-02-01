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Buzuki ne demek, TDK'ya göre Buzuki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Buzuki kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Buzuki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Buzuki nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Buzuki kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Buzuki ne demek, TDK'ya göre Buzuki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Buzuki ne demek? Buzuki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi buzuki kelimesi. Peki buzuki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre buzuki nedir, buzuki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BUZUKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Buzuki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Buzuki kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre buzuki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı

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