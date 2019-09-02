BV Kripto Fonu uygulaması BV Crypto AppStore ve Google Play’de kullanıma sunuldu

Boğaziçi Ventures, kripto paralara yatırım ve saklama hizmeti veren BV Kripto Fonu'na ait BV Crypto uygulamasını Apple ve Google Play platformlarında müşterilerinin hizmetine sundu.

BV Crypto uygulaması, BV Kripto Fonu yatırımcılarına Boğaziçi Ventures tarafından saklama ve kripto para alokasyonu yapılan portföylerinin anlık olarak durumunu, fon içindeki kripto paraların anlık fiyatlarını ve kripto para ekosistemine ilişkin haberleri izleme olanağı sunuyor. BV Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Partneri Tuna Ercilli, uygulamanın Temmuz 2019 tarihinde hayata geçirildiğini belirterek, "BV Crypto aracılığı ile kripto paralara yatırım yapmak isteyen fakat hangi kripto parayı nasıl alacağı ve nasıl güvenli şekilde saklayacağı konusunda çekinceleri olan tüm yatırımcıların sorunlarını çözdüğümüz gibi, aplikasyonlar üzerinden şeffaf bir şekilde anlık portföylerini takip etme imkanını da vermiş oluyoruz" dedi.

BV Crypto uygulaması yatırımcının fonuna ait performans grafiği, giriş tarihi, pay adedi, giriş fiyatı, anlık fiyat, girilen günden itibaren yüzdesel getiri, fonun içindeki alokasyon, fonun içindeki kripto paraların fiyatları ve yüzdesel ağırlıkları gibi bilgilerle beraber, fondan çıkış için işlem ofisine aktarılmak üzere çıkış emri veren çıkış butonunu da içeriyor. Uygulamanın haberler bölümünde de kripto para ekosistemine ilişkin gelişmelere yer veriliyor. (Fotoğraflı)

DHA