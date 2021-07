By Lock'un lisans sahibi David Keynes kimdir, nereli, kaç yaşında? David Keynes tutuklandı mı? FETÖ'nün mesajlaşma uygulaması olan By Lock'un kurulduğu tarihten beri lisans sahibi olan David Keynes hakkında İstanbul'a gelerek tutuklandığına dair iddialar çıktı. Bunun üzerine internette By Lock'un lisans sahibi David Keynes kimdir, nereli, kaç yaşında? David Keynes tutuklandı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. Cevaplar haberimizde...

FETÖ'nün haberleşme uygulaması olduğu ortaya çıkan BY Lock'un kurulduğu tarihten beri lisans sahibi olduğu bilinen David Keynes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. David Keynes'in tutuklandığı ortaya iddia edildi. Bu haberden sonra internette By Lock'un lisans sahibi David Keynes kimdir, nereli, kaç yaşında? David Keynes tutuklandı mı? sorularına cevap arandı. İşte cevaplar... BY LOCK'UN LİSANS SAHİBİ DAVİD KEYNES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DAVİD KEYNES TUTUKLANDI MI? David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştiren bir Türk. David Keynes adı ise Amerika pasaportundaki adı. Keynes 1973'de Türkiye'de dünyaya geldi. Aslen Türk olmayan Keynes'in babası, 13 yaşındayken Türk vatandaşlığına geçmiş. Annesi Giresunlu olan 49 yaşındaki David Keynes'in çocukluğunu Ankara'da geçirdiği, burada Gülen cemaatine bağlı Fem dershanesine gittiği ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduktan sonra 2001’de yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gittiği ifade ediliyor. BY LOCK'UN SAHİBİ DAVİD KEYNES TUTUKLANDI MI? By Lock'un kurulduğu tarihten beri sahibi olan Keynes'in şu ana kadar Amerika'da yaşamına devam ettiği biliniyordu. Gelen son dakika bilgisine göre ise FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı ortaya çıktı. Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.