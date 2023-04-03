Byani Mpata Lama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byani Mpata Lama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byani Mpata Lama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Byani Mpata Lama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Byani Mpata Lama 5 Kasım 2003 tarihinde Ivry-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Byani Mpata Lama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EDTE SMA yapmaktadır. Byani Mpata Lama, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Byani Mpata Lama'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Byani Mpata Lama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Byani Mpata Lama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında VAFC U19
1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes B
Byani Mpata Lama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Byani Mpata Lama şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Villejuif (-2018), Valenciennes FC (2018-2022)
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