Byeong Chul Woo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byeong Chul Woo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byeong Chul Woo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byeong Chul Woo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byeong Chul Woo 5 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 우병철 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byeong Chul Woo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Byeong Chul Woo'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byeong Chul Woo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byeong Chul Woo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byeong Chul Woo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byeong Chul Woo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Janghoon HS

1 Ocak 2019 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2022 yılında Gangwon FC

Byeong Chul Woo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byeong Chul Woo şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Jamjeon Elementary School (서울잠전초등학교, 2009-2012),Boin Middle School (보인중학교, 2013-2015),Janghoon High School (장훈고등학교, 2016-2018),Soongsil University (숭실대학교, 2019-2021)

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