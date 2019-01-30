Bylock kullanıcısı 5 FETÖ üyesi tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 kişiden 5'i tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı alındı. Ankara'da gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu içerik tespitleri ile belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan işlemler sonucunda Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talepli sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol koruma tedbiri uygulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA