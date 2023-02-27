Byong Jun An kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byong Jun An Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byong Jun An adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byong Jun An Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byong Jun An 22 Mayıs 1990 tarihinde Kokubunji, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안병준 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byong Jun An Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Byong Jun An, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Byong Jun An'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byong Jun An Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/an_byongjun/

Haberin Devamı

Byong Jun An Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byong Jun An isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Byong Jun An Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byong Jun An futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Chuo University

1 Şubat 2013 yılında Kawasaki Front.

9 Temmuz 2015 yılında JEF Utd. Chiba

31 Aralık 2015 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2016 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2017 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2017 yılında Roasso Kumamoto

4 Ocak 2019 yılında Suwon FC

22 Ocak 2021 yılında Busan IPark

5 Temmuz 2022 yılında Suwon Bluewings

Byong Jun An Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byong Jun An şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Byong Jun An Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yokogawa Musashino City (-2008), Chuo University (2009-2012)

Kuzey Kore takımında 10 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.