Byron Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Angulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byron Angulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byron Angulo 15 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Byron Andrés Angulo Grueso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byron Angulo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Byron Angulo'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Byron Angulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byron Angulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byron Angulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byron Angulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Club Los Ases

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Guano

1 Ocak 2020 yılında Gualaceo SC

18 Temmuz 2022 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2022 yılında Gualaceo SC

Byron Angulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byron Angulo şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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