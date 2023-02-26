Byron Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byron Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byron Mina 1 Ağustos 1991 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Byron Andrés Mina Cuero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byron Mina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Byron Mina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Byron Mina'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byron Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byron Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byron Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byron Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CS Emelec

16 Ocak 2018 yılında SD Aucas

1 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

11 Ocak 2020 yılında Valdivia

10 Kasım 2020 yılında CD Olmedo

1 Temmuz 2021 yılında Giancarlo Ramos

1 Ağustos 2021 yılında CD La Union

1 Mart 2022 yılında CSCD Grecia

16 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

Byron Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byron Mina şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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