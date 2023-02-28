Byron Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Nieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byron Nieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byron Nieto 3 Şubat 1998 tarihinde Recoleta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Byron Rodrigo Nieto Salinas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byron Nieto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Byron Nieto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Byron Nieto'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byron Nieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byron Nieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byron Nieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byron Nieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında D. Recoleta

31 Aralık 2017 yılında AC Barnechea

13 Ocak 2019 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında U. Católica

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Byron Nieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byron Nieto şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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