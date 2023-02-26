Byron Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byron Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byron Palacios 20 Şubat 1995 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Byron Efraín Palacios Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byron Palacios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Byron Palacios'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byron Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byron Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byron Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byron Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2015 yılında Colón FC

10 Mayıs 2016 yılında Ciudadelas

17 Mayıs 2016 yılında Rocafuerte FC

31 Temmuz 2016 yılında Ciudadelas

2 Ağustos 2016 yılında CS Emelec U20

30 Aralık 2016 yılında Ciudadelas

24 Ocak 2017 yılında Emelec B

31 Aralık 2017 yılında Ciudadelas

6 Mart 2018 yılında Emelec B

7 Mayıs 2018 yılında Rocafuerte FC

18 Temmuz 2018 yılında Emelec B

19 Temmuz 2018 yılında CS Emelec

1 Temmuz 2019 yılında CD El Nacional

30 Aralık 2019 yılında CS Emelec

20 Ocak 2020 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2020 yılında CS Emelec

1 Mart 2021 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

21 Haziran 2022 yılında Técnico U.

31 Aralık 2022 yılında CS Emelec

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Byron Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byron Palacios şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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