Byron Torrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Torrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byron Torrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Byron Torrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Byron Torrez 10 Aralık 1993 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Byron Andrés Torrez Mina şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Byron Torrez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Byron Torrez'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Byron Torrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Byron Torrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Mayıs 2012 yılında Huracan
1 Şubat 2013 yılında Kulüpsüz
21 Haziran 2016 yılında Vargas Torres
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
4 Nisan 2017 yılında 5 de Agosto
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
10 Nisan 2018 yılında Esm. Petrolero
29 Mayıs 2018 yılında Club San Rafael
1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz
21 Nisan 2019 yılında Mineros SC
1 Ocak 2020 yılında Santo Domingo
4 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC
Byron Torrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Byron Torrez şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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