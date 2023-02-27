Byung Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byung Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Byung Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Byung Hyun Park ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Byung Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byung Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Byung Hyun Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byung Hyun Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byung Hyun Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byung Hyun Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byung Hyun Park 28 Mart 1993 tarihinde Dalseo-gu, Daegu şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박병현 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byung Hyun Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Byung Hyun Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Byung Hyun Park'nin Suwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Byung Hyun Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/byunghyun_66/

Byung Hyun Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byung Hyun Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Byung Hyun Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byung Hyun Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Shinhan HS

1 Mayıs 2009 yılında Daeryun HS

1 Ocak 2012 yılında Sangji Uni

1 Ocak 2016 yılında Busan IPark

1 Haziran 2017 yılında Gimhae FC

31 Aralık 2017 yılında Busan IPark

23 Şubat 2018 yılında Daegu FC

31 Aralık 2018 yılında Busan IPark

4 Ocak 2019 yılında Daegu FC

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Daegu FC

4 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Byung Hyun Park kimdir

Byung Hyun Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byung Hyun Park şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu Shinhung Elementary School (대구신흥초등학교, -2005),
Wongok Middle School (원곡중학교, 2006-2008),
Shinhan High School (신한고등학교, 2009),
Daeryun High School (대륜고등학교, 2009-2011),
Sangji University (상지대학교, 2012-2015)

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Byung Hyun Park nereli

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