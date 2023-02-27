Byung Kwan Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byung Kwan Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Byung Kwan Jeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Byung Kwan Jeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Byung Kwan Jeon 10 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 전병관 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Byung Kwan Jeon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Byung Kwan Jeon'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Byung Kwan Jeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Byung Kwan Jeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Byung Kwan Jeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Byung Kwan Jeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Yangji FC U18

28 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Byung Kwan Jeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Byung Kwan Jeon şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Pyeongtaek CKR FC (2013-2014),Yongin FC U15 Wonsam (2015-2016),Yongin Yangji FC U15 (2017),Yongin Yangji FC U18 (2018-2020)

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