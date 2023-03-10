AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Yapılan görüşme sonucunda, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakına katılacağı iddia edildi.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi AK Parti'den bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararına imzayı attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı.

Yapılan görüşme sonrasında açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Bursa'da şafak vakti operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Kastamonu'da yangın! Keşkek fırını alevlere teslim oldu
Kastamonu'da yangın! Keşkek fırını alevlere teslim oldu
Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!
Pınar Gültekin davasında karar belli oldu! Mahkeme sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi!
Yağış uyarısı yapılmıştı! Feribot seferleri iptal edildi
Yağış uyarısı yapılmıştı! Feribot seferleri iptal edildi
Son Haberler
Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak!
Kimlik numarasının sonu 6 ve 8 olanlar dikkat: O tarihte hesaplara 1250 TL yatırılacak!
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor
Lise, ön lisans, lisans mezunları bu iş size göre! Türk-Alman Üniversitesi'ne yüksek maaşlı personel alınacak!
Lise, ön lisans, lisans mezunları bu iş size göre! Türk-Alman Üniversitesi'ne yüksek maaşlı personel alınacak!
Plakasında bu harften olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye son dakika duyurusu yapıldı
Plakasında bu harften olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye son dakika duyurusu yapıldı
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı!
O ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Çok Okunanlar
Ev sahipleri bunu yaparsa devlet yakasına yapışacak! Tam 45.000 konut için düğmeye basıldı
Ev sahipleri bunu yaparsa devlet yakasına yapışacak! Tam 45.000 konut için düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen ceza az bulundu! Yargıtay kararı bozdu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçim kararını imzaladı! Seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak!
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! Tek biniş 20 TL'ye fırladı: Vatandaşlar çileden çıktı!
Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! Tek biniş 20 TL'ye fırladı: Vatandaşlar çileden çıktı!
Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!
Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!
İstanbul'da alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı
İstanbul'da alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"