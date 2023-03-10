AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılıyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler öncesi AK Parti'den bir adım geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçim kararına imzayı attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıklandı.
Yapılan görüşme sonrasında açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.