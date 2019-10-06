Ç.Rizespor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
STAT: Çaykur Didi Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
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