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Ç.Rizespor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu...

Ç.Rizespor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

STAT: Çaykur Didi Stadyumu
SAAT: 19.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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