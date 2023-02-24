%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ 3 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.
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