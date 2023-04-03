%C4%8Crt Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%8Crt Rotar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

%C4%8Crt Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? %C4%8Crt Rotar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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%C4%8Crt Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%8Crt Rotar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak %C4%8Crt Rotar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

%C4%8Crt Rotar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

%C4%8Crt Rotar 14 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Črt Rotar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

%C4%8Crt Rotar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. %C4%8Crt Rotar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. %C4%8Crt Rotar'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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%C4%8Crt Rotar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

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%C4%8Crt Rotar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

%C4%8Crt Rotar şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

%C4%8Crt Rotar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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%C4%8Crt Rotar nereli

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