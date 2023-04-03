%C4%8Crt Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%8Crt Rotar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? %C4%8Crt Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? %C4%8Crt Rotar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.