Cabbar Başkan’dan Çocuklara Bayram Şekeri İkramı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Cumhuriyet Meydanına kurdurduğu stantla Develili çocuklara bayram boyunca şeker ikramında bulunacak.

Bayramda en çok çocukların sevindirilmesini gerektiğini belirten Cabbar Başkan "Huzurlu bir Ramazanı Şerif Ayının ardından bayram sevincini hep beraber yaşıyoruz. Cumhuriyet Meydanımıza kurduğumuz standımızda yavrularımız bayram boyunca şekerlerini alarak, şeker tadında bir bayram geçirmelerini arzuladık" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA