Cabir Amirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cabir Amirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cabir Amirli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cabir Amirli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cabir Amirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cabir Amirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cabir Amirli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cabir Amirli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cabir Amirli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cabir Amirli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cabir Amirli 6 Ocak 1997 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Cabir Alim oğlu Əmirli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cabir Amirli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Cabir Amirli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cabir Amirli'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cabir Amirli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cabir Amirli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cabir Amirli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cabir Amirli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2020 yılında Neftçi Baku

4 Ocak 2021 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2021 yılında Neftçi Baku

9 Temmuz 2021 yılında FK Sabail

Cabir Amirli kimdir

Cabir Amirli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cabir Amirli şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Cabir Amirli nereli

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