Çaça Balığı ne demek, TDK'ya göre Çaça Balığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çaça balığı ne demek? Çaça balığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çaça balığı kelimesi. Peki çaça balığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çaça balığı nedir, çaça balığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAÇA BALIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çaça balığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çaça balığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hamsigillerden küçük bir balık (Clupea sprattus)

