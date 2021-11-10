Çaçaronluk ne demek, TDK'ya göre Çaçaronluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çaçaronluk ne demek? Çaçaronluk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çaçaronluk kelimesi. Peki çaçaronluk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çaçaronluk nedir, çaçaronluk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAÇARONLUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çaçaronluk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çaçaronluk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çaçaron olma durumu

- Çaçaronca davranış



ÇAÇARONLUK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun çaçaronluğu çekilmez.

