Çad, Boko Haram operasyonu için Nijer ve Nijerya'ya asker gönderdi

DAKAR (AA) - Çad yönetiminin terör örgütü Boko Haram'ın geçen haftaki saldırısı üzerine başlattığı operasyon kapsamında Nijer ve Nijerya'ya asker sevk ettiği bildirildi.

Çad Savunma Bakanı General Mahamat Abbali Salah, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, geçen hafta pazartesi günü Çad Gölü eyaletinde 98 askerin öldüğü Bohoma'daki üsse saldırı üzerine 28 Mart Cumartesi günü "Bohama'nın Gazabı" operasyonunu başlattıklarını haıtrlattı.

Bakan Salah, Nijer ve Nijerya'nın onayıyla, operasyon kapsamında bu ülkelere beş bölük asker gönderdiklerini belirterek, "Amacımız Çad Gölü ve etrafında yuvalanmış tüm bölgeyi temizlemek. Operasyon sürdükçe sizinle detayları paylaşacağız." dedi.

Encemine yönetimi, cuma günü Çad Gölü eyaletini savaş bölgesi ilan ettiğini duyurmuştu.

Boko Haram'ın ordu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.









Kaynak: AA