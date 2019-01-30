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  3. Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü

Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.

Çad Cumhurbaşkanının konuşma yaptığı platform çöktü

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken üzerinde bulunduğu platform çöktü.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi konuşma yaparken seyircilere el salladığı sırada üzerinde bulunduğu platform çöktü. Korumalarıyla beraber yere düşen Debi, kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar ayağa kalkan Debi, konuşmasına devam etti.

Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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