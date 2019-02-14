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  3. Caddeye bırakılan eroini polis fark etti

Caddeye bırakılan eroini polis fark etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddedeki ağacın kenarına bırakılan 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Caddeye bırakılan eroini polis fark etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddedeki ağacın kenarına bırakılan 6 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova ilçesi Kani Haydar Caddesi üzerinde bulunan ağacın kenarına bırakılmış bir poşette arama yapıldığı belirtildi. Yapılan incelemede, 6 kilo 60 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, soruşturma ise çok yönle devam ediyor.

Kaynak: İHA

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