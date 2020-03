Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahaya çıktı

Kadıköy Belediyesi kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 5 ayrı kadın futbol takımıyla maç yaptı. Kadınların farkındalık oluşturmak amacıyla kıyasıya mücadele ettiği futbol turnuvasında "dostluk" kazandı.

"Sporda kadınların görünürlüğünü arttırmak istiyoruz"

Kadıköy Belediyesi çalışanlarından Semra Çelebi, "Kadıköy Belediyesi düzenledi bu turnuvayı. Futbolda kadın futbolcuların farkındalığını yükseltmek, Türkiye sporunda kadınların görünürlüğünü arttırmak için yapılan bir şey bu. Bu ülkede ve dünyanın genelinde kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor, çeşitli şiddete, baskıya maruz kalıyor. Ama ne eşitlik ne adalet sağlanabiliyor. 8 Mart'ın ön gününde biz bunu biraz daha hem Kadıköy'de hem İstanbul'a hem tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir turnuva düzenledik. Kurumların kadın futbolcuları da katıldılar. Bugün güzel bir gün olacak, kadınlarla birlikte futbol oynayacağız" dedi.

"Kadının gücüne çok önem veriyoruz"

Kadıköy Belediyesi personellerinden Bengüsu Özkelle, "Biz Cadıköy Futbol Takımı olarak kadının gücüne çok fazla önem veriyoruz. Sporda, sahada, evde, sokakta ve çalışma hayatında. Her yerde biz de varız diyoruz. Bugün bunun için buradayız" diye konuştu.

"'Kadına şiddete hayır" diyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Anadolu Adliyesi kadın futbol takımı oyuncularından Yadigar Erkut, "Biz de Anadolu Adliyesi kadınlar futbol takımı olarak burada sesimizi Türkiye'yi duyuruyoruz. Her zaman, her daim "kadına şiddete hayır" diyoruz" dedi. Anadolu Adliyesi kadın futbol takımında hakemlik yapan Melek Kovan ise, "Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu etkinlik davetine icabet ettik. Bundan sonrasında bu tarz etkinliklerde kadınlarımıza, annelerimize her zaman destek vermek için bu sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA