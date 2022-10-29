Cadılar Bayramı kutlamaları kabusa döndü! Binlerce kişinin katıldığı kutlamada izdiham yaşandı, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti...

Olay Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleşti. Seul'de Itaewon bölgesinde gerçekleştirilen Cadılar Bayramı kutlamaları coşkuyla yaşanırken kabusa döndü. Kutlamalar sırasında izdiham yaşandı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

DAR SOKAKLARA AKIN ETTİLER

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, izdihamın insanlar dar sokaklara akın ettiği için yaşandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre 59 kişinin hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarılırken daha sonra güncellenenen bilgilere göre ölü sayısının 100'den fazla olduğu ifade edildi.