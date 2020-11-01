  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Cadılar bayramı kutlaması yapan Şeyma Subaşı tepkileri topladı!

Cadılar bayramı kutlaması yapan Şeyma Subaşı tepkileri topladı!

Sık sık magazin gündemine konu olan Şeyma Subaşı, ülkemizin içinde bulunduğu bu günlerde yaptığı cadılar bayramı kutlaması ile tepki odağı haline geldi.

Cadılar bayramı kutlaması yapan Şeyma Subaşı tepkileri topladı! 118

Sosyal medya fenomeni olan 30 yaşındaki Şeyma Subaşı sık sık magazin gündemine konu olmakta,