Cadılar bayramı kutlaması yapan Şeyma Subaşı tepkileri topladı! Sık sık magazin gündemine konu olan Şeyma Subaşı, ülkemizin içinde bulunduğu bu günlerde yaptığı cadılar bayramı kutlaması ile tepki odağı haline geldi.

1 8 Sosyal medya fenomeni olan 30 yaşındaki Şeyma Subaşı sık sık magazin gündemine konu olmakta,