Çad'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çad'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çad, resmi adıyla Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya, batıda ise Nijer ile komşudur.

Çad'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Çad, 16425864 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 72. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0021 olduğu görülmektedir.

Çad'ın Müslüman Nüfus sayısı 6,257,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 55,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Çad'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Çad'ın yüz ölçümü 1275435 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çad'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 24800 km² Karasal Alan : 1259200 km²

Çad'ın Haritadaki Yeri / Konumu