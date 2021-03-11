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Çad'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çad'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çad'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Çad'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Çad'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çad'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çad, resmi adıyla Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya, batıda ise Nijer ile komşudur.

Çad'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Çad, 16425864 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 72. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0021 olduğu görülmektedir.

Çad'ın Müslüman Nüfus sayısı 6,257,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 55,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Çad'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çad'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çad'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Çad'ın yüz ölçümü 1275435  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çad'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 24800  km²    Karasal Alan : 1259200 km²

Çad'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çad'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çad'ın Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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