Çadır ipini bırakmadı, şiddetli rüzgarla havalandı

İstanbul Kadıköy'deki Salıpazarı'nda bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırının ipi koptu, ipi bırakmayan pazarcı rüzgarın şiddetiyle bir anda yükseldi. Pazarcının görüntüleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

OSMANİYE'DE DE OLMUŞTU

Geçtiğimiz mart ayında benzer bir görüntü de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaydedilmişti. Oluşan hortum sırasında, sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, iş yeri önündeki şemsiye ile birlikte havalanmış, hortumun etkisini kaybetmesiyle düşerek yaralanmıştı.