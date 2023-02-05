Caetano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caetano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caetano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caetano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caetano 24 Haziran 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor Andrade Caetano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caetano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Caetano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caetano'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Caetano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Caetano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Caetano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caetano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Oeste FC-SP

31 Aralık 2019 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2020 yılında Corinthians B

7 Ocak 2020 yılında Coritiba FC

21 Temmuz 2020 yılında Corinthians B

27 Temmuz 2020 yılında Oeste FC-SP

31 Ocak 2021 yılında Corinthians B

17 Şubat 2021 yılında São Caetano

31 Mayıs 2021 yılında Corinthians B

7 Haziran 2021 yılında CRB

30 Kasım 2021 yılında Corinthians B

25 Ocak 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Corinthians B

1 Ocak 2023 yılında Corinthians

Caetano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caetano şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.