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CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

İSTANBUL (AA) - Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs...

CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

İSTANBUL (AA) - Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA




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