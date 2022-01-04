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Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Binici'nin kim olduğu ve neden hayatını kaybettiği merak ediliyor. Peki, Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cafer Binici geçirdiği kalp krizi sonucunda 59 yaşında hayatını kaybetti. Binici'nin vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Bu bağlamda, Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Detaylar haberimizde...

Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

CAFER BİNİCİ KİMDİR?

Cafer Binici, Karaman Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Sosyete Un adlı firmanın sahibidir. Cafer Binici Sosyete Un Gıda Sanayi'yi 1996 senesinde Hasan Binici'yle birlikte kurmuştur. Hasan Binici ve Cafer Binici aynı zamanda Karaman'ın sayılı müteahhit firmalarından olan Sosyete İnşaat'ın da  kurucularıdır.

Cafer Binici kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Cafer Binici 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Binici 2 yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybetmişti. Cafer Binici Karaman'da oldukça sevilen bir sima idi. 

Binici'nin cenazesi bugün öğle namazına müteakip musalladan kaldırılacak.

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