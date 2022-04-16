Cağ Kebap Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cağ Kebap Ustası görev tanımı nedir, Cağ Kebap Ustası ne iş yapar, Cağ Kebap Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cağ Kebap Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cağ Kebap Ustası Tanımı;

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Cağ Kebap Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Cağ Kebap Ustası Maaşları

Cağ Kebap Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cağ Kebap Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cağ Kebap Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.20

Meslek Adı :

Cağ Kebap Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuzu etini terbiye ederek, yatık bir şiş üzerinde, odun ateşinde pişiren ve onu ince yapraklar halinde kesen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cağ Kebap Ustası;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuzu etini temin etmek, yağını, sinerlerini, bezelerini ayıklamak,

b) Etleri ince ince açmak, kanın süzülmesi için bir mermer üzerinde dinlendirmek,

c) Tuz, soğan, biber, vb. malzemelerden oluşan sos hazırlamak,

d) Terbiye edilecek kıvama gelen et dilimlerini hazırlanan sosa tek tek bulamak,

e) Terbiye edilen eti buzdolabına koymak bir süre bekletmek,

f) Etin pişeceği ocağı yakmak, odunun kor haline gelmesi için beklemek,

g) Terbiyeye yatırdığı etleri şişe takmak, üst ve alttan vidalamak,

h) Hazırlanan şişi ocağın üzerinde bulunan demir çatal ayaklara, ocağa paralel gelecek şekilde yatırmak,

i) Servise hazır hale gelen cağ kebabını odun saplı şişlere geçirmek, bıçakla şişin alt kısmından kesmek,

j) Şiş üzerinde kalan yaprak etleri tekrar ateşte kızartmak, servise vermek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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