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Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağan Şengün-Günaydın Sevgilim

Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sosyal medyada gündem olan Çağan Şengül'ün hayatı merak konusu oldu. Yeni neslin başarılı seslerinden olan ve Seni Kaybettim, Kırlangıç, Günaydın Sevgilim gibi parçalarla başarılı bir çıkış yakalayan Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağan Şengün-Günaydın Sevgilim sözleri..

Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağan Şengün-Günaydın Sevgilim

Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yeni neslin beğeni ile takip ettiği isimlerinde Çağan Şengül'ün son parçası 'Günaydın Sevgilim' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağan Şengün-Günaydın Sevgilim sözleri...

Çağan Şengül kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağan Şengün-Günaydın Sevgilim

ÇAĞAN ŞENGÜL KİMDİR?

Söz yazarı, besteci ve müzisyen Çağan Şengün 12 Kasım 1996 doğumlu.

14 yaşındayken babasının aldığı gitarın etkisi ile müziğe başladı.

Edebiyat alanında George Orwell ve Nazım Hikmet’ten etkilendiğini ifade eden Şengül, Yasir Mit ile birlikte konserler veriyor.

30'ün üzerinde bestesi bulunan Şengül'ün en beğendiği sanatçılar Halil Sezai ve Cem Adrian

ÇAĞAN ŞENGÜL ALBÜMLER

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ÇAĞAN ŞENGÜL 'GÜNAYDIN SEVGİLİM'

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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