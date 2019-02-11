Çağatay Akman’dan yeni şarkı müjdesi

Ünlü şarkıcı Çağatay Akman "Nasıl Çağatay Akman Oldum" kitabının imza gününde Diyarbakırlı hayranlarıyla buluştu. Genç şarkıcı, yeni klip çekimi yaptığını belirterek 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunacağı müjdesini verdi.

Ünlü Şarkıcı Çağatay Akman, düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de "Nasıl Çağatay Akman Oldum" isimli kitabının imza gününde hayranları ve okurları bir araya geldi. Diyarbakırlıların yoğun ilgi gösterdiği Akman, vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.

"Yazarlıkta bir iddiam yok"

İmza gününde açıklamalarda bulunan Akman, pazartesi günü yeni bir klip çekeceğini, şarkısını da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarının beğenisine sunacağı müjdesini verdi. Akman, "En son 1 yıl önce Diyarbakır'a gelmiştim, gayet güzel ve eğlenceli bir konserim olmuştu. Bugün de Ceylan Karavil Park AVM'de kitap imza günüm oldu, eğlenceli ve güzeldi. Kitap tamamen hayal ettiğim hayatla başlıyor ve doğup büyüdüğüm yerle, ailemle ve yaşadığım hikayelerle alakalı. Benim yazarlıkta bir hedefim yok, iddia da etmiyorum. Ben sadece yaşadığım hayatı yazdım, insanlarda merak ediyordu nasıl bu kadar başarıya sahip oldun diye bende onları anlattım. Pazartesi günü yeni klip çekimim olacak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de yeni şarkımı dinleyicilere sunacağız. Mart ayında da bir sinema filmimiz olacak "Kuşatma 7 Uyuyanlar" vizyona girecek. İmza günlerimizde devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA