Uzun zamandır ekranlarda yoktu: Çağatay Ulusoy yeni bir projeyle geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ''Menajerimi Ara'' dizisine konuk olmuştu. 45. bölümün ardından final yaparak ekranlara veda etmişti. Çağatay Ulusoy'un televizyonlara dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Sonunda ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncunun yer alacağı yeni projesi belli oldu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE ROL ALACAK

Ulusoy'un, yapımcı Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortak olduğu OGM Pictures imzalı ''Yalı Çapkını'' dizisi için anlaştığı öğrenildi. Senaryo yazımı devam eden dizi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanacak.

Gerçek hayattan esinlenerek yapılan dizide, Çağatay Ulusoy'un partnerleri için adı geçen isimler arasında Neslihan Atagül ve Özge Gürel yer alıyor.