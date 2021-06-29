Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya sorusuyla neye uğradığını şaşırdı! Verdiği cevap olay oldu!

Final yapan Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez bir süredir birlikte olduğu Ece Çeşmioğlu ile evlendi. Düğünlerine birçok ünlü isim katıldı. Bunlardan biri de Çağatay Ulusoy oldu.

Çağatay Ulusoy Medcezir dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Taner Ölmez'i mutlu gününde yalnız bırakmazken muhabirlerin sorduğu soru karşısında şaşkına döndü.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ünlü oyuncu bir zamanlar aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile düğünde pişti olmasının ardından basın mensupları, "Serenay Sarıkaya ile selamlaştınız mı?" sorusunu yöneltti.

Soruya hazırlıksız yakalanan oyuncu tebessüm ederek, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullanması üzerine sosyal medyada olay yarattı.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Yeni dizisi Yeşilçam hakkında konuşan Ulusoy, "Birinci sezonu bitti, ikinci sezonun son günlerindeyiz, yavaş yavaş bitiriyoruz. Tepkiler güzel geldi. Keyfimiz yerinde, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.