Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın Marmaris'te geçirdikleri tatillerinden eğlenceleri anları objektiflere yansıdı. İkili Bozburun'daki teknelerinde misafirlerini ağırladı. Ulusoy ve sevgilisi Duygu Sarışın misafirleri ile kağıt oynarken eğlenceli anlar yaşadı.

Geçtiğimiz gün aldığı kilolar ve uzattığı saç ve sakallarıyla gündeme gelen Çağatay Ulusoy'un TRT 1’de yayınlanacak ‘Barbaros’ adlı dizide Barbaros Hayreddin Paşa’nın abisi Oruç Reis’i canlandıracağı için değişime girdiği gözlerden kaçmadı.

Ulusoy ve sevgilisinin teknelerinde misafirleri ile birlikte iskambil oyunu oynarken şakalaşan Duygu Sarışın, “Bak Çağatay koparırım etini, beni çıldırtma” diyerek sevgilisinin bacaklarını sıktı.