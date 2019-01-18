Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın uyuşturucu davası İstinaf’ta yeniden görülecek İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.

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