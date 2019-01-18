Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’nın uyuşturucu davası İstinaf’ta yeniden görülecek
İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti.
İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yeniden yargılanmasına hükmetti. Oyuncular 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.
İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.
İstinaf taleplerini değerlendiren ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırılan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Firari 2 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar hükmeden daire, yargılamanın yeniden yapılacağı duruşma tarihini 21 Mart olarak belirledi.
Kaynak: İHA
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