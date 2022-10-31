Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Centilmen'de oynayacağı rolün belli olarak paylaşılması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak! 1

Çağatay Ulusoy, yakışıklılığı ve oyunculuğu ile gündeme gelerek takdir toplamaya devam ediyor.

Televizyon ve dijital platformalarda çeşitli dizi ve filmlerde rol alan yakışıklı oyuncu son olarak Terzi dizisinde başrol oyuncusu olarak oynadı.

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Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Oynayacağı rol çok konuşulacak!
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