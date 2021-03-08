Çağatay Ulusoy'u sevgilisi Burcu Sarışın terk etti!

Pandemi sürecinin başından beri aynı evde yaşayan, yaz tatillerinde Ege'de tekneyle dolaşan çift bugüne kadar gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmadılar.

GİZLENMEKTEN SIKILDI

Çağatay Ulusoy'un kariyer planlaması nedeniyle güzel oyuncuyla ilişkisini sürekli gözlerden uzak yaşaması iddiaya göre Sarışın'ı bunalttı.

Sadece yaptığı işiyle gündeme gelmek isteyen Ulusoy'un, "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği öne sürüldü.